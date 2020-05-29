公益彩繪活動由大甲北區扶輪社主辦。（議員李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市消防局大甲幼獅分隊的牆面斑駁老舊，大甲高中、日南國中30多位學生日前合力進行美化，同學們一整天揮灑彩筆，以「消防安全」為主題發想，

長達百餘公尺的圍牆變得十分醒目，更達到宣導目的。

公益彩繪活動由大甲北區扶輪社主辦、市議員李榮鴻服務處協辦，邀請大甲高中及日南國中兩所學校師生，在大甲北區扶輪社社長陳正雄、國際扶輪3461地區總監謝東隆、大甲高中校長蕭建華、日南國中校長舒富男、李榮鴻以及台中市消防局第五大隊長吳章銘見證下舉行。

李榮鴻表示，這面牆距離上次彩繪已相隔10年，色彩剝落且牆面已老舊，長達百餘公尺的圍牆，特地以「消防安全宣導」為主題發想，讓學生盡情揮灑藝術色彩空間及美化社區環境。

大甲高中及日南國中兩校學生，發揮巧思彩繪著女消防員拉著水袋要救火以及消防栓等畫面，五彩繽紛十分醒目，吸引民眾目光，有媽媽騎機車載著小孩經過時，特地停下來欣賞，達到防火、防災宣導效果。

(中時 )