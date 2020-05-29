高市觀光局打造「愛河行旅」品牌，活絡愛情產業鏈經濟。圖為河西園道三輪餐車假日市集。（柯宗緯攝）

高市觀光局打造「愛河行旅」品牌，活絡愛情產業鏈經濟。圖為愛河水舞。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜上任後，觀光局積極推動愛情產業鏈，並以愛河為母體，打造「愛河行旅」品牌，去年起陸續推動三輪餐車市集、愛之鯨裝置藝術，引入網美最愛粉色天鵝船、白色戀人貨櫃屋，下一階段將推出「愛河微整型」計畫，讓愛河環境「修修臉」，更加年輕亮麗，吸引更多遊客觀光。

工程背景出身的觀光局長邱俊龍，以自身專業替愛河「微整」。他提到，愛河是代表高雄獨特城市意象，歷經長年來各項環境設施，部分設施老舊不堪或不合時宜，加上設計風格不一，顯得凌亂不堪。

邱俊龍拋出「愛河微整形計畫」，將分為兩階段進行環境整頓，第一啟動「減法微整形」，盤查五福橋與七賢橋間，愛河兩岸廊道公告、標誌、圍籬、欄杆、路燈、植栽、人行鋪面及夜間燈光等，拆除整修嚴重損壞及不搭嘎的非必要設施，還給愛河清爽自然面貌，配合整體愛河環境，翻新沿線設備顏色、材質、樣式整修或更新。

邱俊龍指出，第二階段則是「特色微整形」，將區分河段導入規畫東岸雨林文創聚落、西岸藝術表演舞台、北段遊憩特色水域，及愛河兩岸全面視覺優化，並將透過地方立委協助向交通部觀光局爭取經費辦理。

邱俊龍指出，愛河的河西有三輪餐車假日市集、河東是特色貨櫃區，往北走有環保裝置藝術「愛之鯨」，愛河中都地段則有粉紅色天鵝船。即日起至6月7日也在愛河兩岸推出花卉裝置藝術展，以20萬支美麗花朵打造，為南部花農紓困，再造愛河打卡新熱點，讓整條愛河成為城市藝廊。

(中時 )