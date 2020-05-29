臺灣銀行公告，總經理邱月琴延任，延任至2021年4月29日，董事會決議日為5月29日，異動原因依臺灣金控5月28日董事會及臺灣銀行5月29日臨時董事會決議辦理，新任生效日期為5月29日。

合庫金控子公司合作金庫證券公司公告，董事長異動，新任者為合庫證券總經理李新仁代理，異動原因為代理董事長，新任生效日為5月29日。

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