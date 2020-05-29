六福村主題遊樂園在6月推出身分證字號含數字「0」相關的限時優惠。（六福村提供）

經過全民長期抗疫，台灣已累計近50天本土零新增確診案例，中央政府宣布6月7日起可望鬆綁、擴大解禁，為歡慶防疫有成，六福村主題遊樂園特別企劃6月限時優惠，凡是身分證字號含數字「0」即享優惠，對中4個「0」還可免費入園玩到底。

在政府提倡防疫新生活運動之餘，六福村防疫不鬆懈，將持續落實保持社交距離等作業，守護遊客健康之外，同時也讓入園遊客身心、荷包都能放輕鬆。六福村行銷經理黃淑芳表示：「6月1日起至6月30日止，一整個月期間，凡是身分證字號含1個0，可享499元(原價999元)優惠購票，含2個0優惠票價399元，3個0更是只要299元，身分證字號含有4個0的超級幸運星，還能免費入園，一覽非洲部落動物園區，一口氣玩遍經典遊樂設施。」

此外，六福村近期口碑發燒的「動物派對」系列活動，本周進入最後倒數，由烏干達好朋友領銜演出充滿歡樂氣氛的「動物大遊行」，而期間限定的狐獴、紅毛猩猩動物解說導覽，以及探索神秘動物骨頭教育課程等，則讓大小朋友一起到園內來趟寓教於樂的假期。

六福村「動物派對」期間限定的狐獴、紅毛猩猩動物解說導覽，本周進入最後倒數。（六福村提供）

(中時 )