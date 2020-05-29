6月份開始台電即將啟動夏日電價，這時許多人都在思考如何節能，不過在日本有名省電達人，7年來沒有繳過任何1毛電費，省下約100萬日圓，甚至直接跟電力公司解除合約。

根據日本媒體報導，這名省電達人是住在東京國立市都營住宅的藤井智佳子，現年59歲是名織布染色藝術家，他在2011年日本東北大地震時，東京電量不足限電，所以發現電在生活中非常重要，因此開始節約用電。

電費從一開始的4千日圓（約新台幣1,100元），慢慢降到2千日圓（約新台幣550元）、8百日圓（約新台幣220元），最後則是用電量沒有到達繳費標準，直接免繳電費。

所以藤井智佳子在2012年9月時，向電力公司要求解除合約停止供電，然後花費18萬日圓裝設太陽能板，並請專家特製發電腳踏車，如此一來就可以自給自足，騎一小時能產生60瓦電力，供應平日所需的少少用電量。

藤井智佳子表示，家中完全沒有空調、冰箱等電器，若是天氣熱則會使用自動灑水器降溫；冷藏食物則使用自製冰箱，使用花盆裝進碎石及要冷藏物品，將水倒入花盆中，等水蒸發後就能夠發揮類似冰箱冷藏的效果，能將溫度維持在攝氏4度。

(中時電子報)