「三金影帝」吳朋奉日前過世震驚演藝圈，他參演的《雨中戲臺》融合傳統歌仔戲、胡撇仔戲、與現代戲劇，當時編劇紀蔚然欽點金枝演社、吳朋奉跟南霸天「春美歌劇團」一同演出，原已為吳朋奉相當忙碌，沒想到劇場出身的他馬上答應演出，讓有三十多年交情的王榮裕直呼：「戲神有保庇！」隨後吳朋奉就在八里租房子住專心排演，男主角挑大梁的重責大任，不只台詞獨白非常多段，戲裡吳朋奉還會唱六首歌，非得好好的消化劇本，五個月來幾乎每天都一起磨戲排戲，還特別交代經紀公司這段期間先不要接案子，可見吳朋奉是百分之百全心投入。

大愛電視節目「立德路2號」今年三月特別請王榮裕、吳朋奉到棚內錄影，談談排演「雨中戲臺」的心路歷程，同時出機外拍，留下了難得的紀錄。吳朋奉說請到南部的劇團北上排戲，而且是整團的人都來，就算排演時一直修一直改，也覺得很幸福。身經百戰歷盡考驗，訪談中吳朋奉分享了一個舞臺要演到位的經驗「就是在舞臺上無所懼，無所懼就是那個演員身心靈合一，都在一起的時候」。

吳朋奉、王榮裕（左）專訪時巧遇也來錄影的音樂人好友達卡鬧（中），後為持人張逸軍。（圖／大愛提供）

《雨中戲臺》是歌仔戲跟舞臺劇的跨界結合，演出導演王榮裕跟媽媽母子之間的故事，王榮裕和紀蔚然第一個想到的男主角不二人選就是吳朋奉，雖然吳朋奉一口答應，不過演出的過程可以說是連拐帶騙的，從原先說來客串，到吳朋奉說不唱歌，結果整戲吳朋奉總共唱了六首歌，就算不是歌手，王榮裕也欣賞吳朋奉的「氣口」，吳朋奉更是字字斟酌，推敲在臺上的呼吸跟節奏感。

金技演社則是王榮裕和吳朋奉一起創辦，王榮裕很早就有心願要演媽媽的故事，只是一直時機未到，如今時機成熟，「雨中戲臺」先是因為新冠肺炎疫情，原本四月演出延到明年二月，沒想到現在劇中的男主角吳朋奉也將永遠缺席了。 吳朋奉專訪將於本月30日下午兩點在大愛電視台播出。

吳朋奉、王榮裕（左）專訪時巧遇也來錄影的音樂人好友達卡鬧（中），後為持人張逸軍。（圖／大愛提供）

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(中時電子報)