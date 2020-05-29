罹患高血壓與糖尿7旬林姓男子，兩年前因左腳小傷口沒有積極治療致截肢，最近右腳第二趾出現潰瘍，童綜合心臟血管外科醫師李志賢利用複合式手術室進行血管攝影檢查，確認右腳膝蓋以下3條動脈阻塞2條，同時進行血管內氣球擴張手術，將血管撐開恢復血流，患者術後住院3天即順利出院。

李志賢指出，周邊動脈阻塞疾病常見發生在患有糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病病人，以及長期吸菸者與50歲以上中老年人，由於早期症狀輕微較難察覺，許多患者都會拖延至嚴重潰瘍或壞死階段才就醫，他呼籲民眾若有走路就痛且越來越痛，或傷口超過1個月無法癒合，請盡速就醫避免延誤治療致截肢或截趾。

李志賢醫師指出，因早期症狀輕微較難察覺，個案曾遭遇同樣情況，所以這次出現小傷口潰瘍，馬上到醫院尋求治療，經檢查確認患者下肢周邊動脈阻塞，進行血管內氣球擴張術，從患者左鼠蹊動脈置入氣球導管，順著血流到達病灶位置後，再讓氣球擴張而撐開阻塞血管，使血液順利流通。

童綜合醫院表示，「複合式手術室」具有達到影像與手術同步整合的外科精準治療特性(術中即時造影，立即進行手術)，減少病人在影像部門及開刀房間轉送次數和風險，大幅提高手術的品質。

(中時 )