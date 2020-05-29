高雄興達港有望甩開「蚊子港」汙名，市府海洋局成功招商，民間自提促參案，今年4月遞件申請，預估投資10億元，29日初審結果通過，若過程順利的話，最快8個月可簽約，可望建設遊艇碼頭、修造船廠等海洋遊憩與農業設施，讓興達港大翻身。

海洋局指出，高市府爭取行政院核定設立「高雄海洋科技產業創新專區」後，市府在興達漁港招商成果再添一樁，由於促參案民間申請人相中興達港良好發展條件，有意投資10億元，今年4月24日自行遞件申請。

高市府受理該件促參案後，授權海洋局辦理，29日邀請專家學者及市府相關局處，初審結果已原則通過，後續將依程序徵求其他民間申請人及辦理綜合評審，選出最優申請人，最快8個月內可簽約，未來可預見港區船帆點點、呈現全新海洋風貌。

海洋局指出，興達漁港遠洋泊區畫定為海洋觀光遊憩區、修造船產業區及高雄海洋科技產業創新專區等3大分區，其中海洋科技產業創新專區部分已見雛型，未來將肩負離岸風電產業及當地經濟發展之動能。

海洋局也期待藉由引進民間資金和經營創意，建構遊艇休閒或船舶製造維修機能，帶動港都海洋休閒遊憩及觀光商業發展，並藉由推動離岸風電產業、遊艇等船舶修造及休閒產業，將賦予興達港新生命，轉型為多功能漁港。

(中時 )