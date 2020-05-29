今年賽事統一7-ELEVEn獅長打火力持續加溫，自4月19日起至今，獅隊連續場次全壘打紀錄已經延續到23場，超越韓職21場紀錄，目前紀錄往美職MLB的31場、日職33場目標前進。力挺獅子軍持續開轟創下榮耀紀錄，每場賽事擊出全壘打已經變成「解任務」觀賽重點，即日起統一獅與蝦皮購物共同合作，本周邀請大家鎖定轉播「集氣」挺獅，每場準備總值萬元購物金與茶葉蛋贈送給鎖定蝦皮直播用戶。

蝦皮直播5月推出全新官方頻道「Shopee Sports」，將轉播本季統一獅主場比賽，5月29日至31日為助力統一獅堆高連續全壘打場次紀錄祭出多重優惠，29日及30日連續兩天，開播立即撒限量Unilions官方旗艦店滿500元現折100元優惠券。周末(5/30-5/31)更特別加碼「搶分禮」，只要獅隊得分就撒總值萬元的限量蝦皮購物金。

三連戰統一獅主場賽事，到統一獅官方粉絲團參加FB貼文活動，留言附上收看蝦皮直播轉播截圖，更可抽得統一獅選手簽名拍立得、周邊商品、蝦皮購物金等各項好禮！將帶給鎖定「Shopee Sports」直播球迷前所未有的高娛樂體驗，陪伴球迷在家安心觀賽、熱血應援！

除了賽事直播好康外，2020年統一獅也與蝦皮購物合作，開立Unilions官方旗艦店，線上提供多樣商品讓球迷選購。即日起至6月30日歡慶開幕，推出統一獅主場勝場送折價券活動，凡獅隊贏球，當天賽後至蝦皮購物Unilions官方旗艦店即可搶滿千送百折價券，每場限量100組！

5月29日至31日期間，邀請大家一起來破蛋搶分，用戶只要分享蝦皮直播賽事至任一平台即贈送7-11茶葉蛋，每場限量5000顆，贈完為止，茶葉蛋將會透過蝦皮購物通知功能傳送兌換編號至用戶帳號。

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