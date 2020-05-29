高市和發產業園區服務中心29日落成，產一土地已100％完售，總投資額為548億元。（柯宗緯攝）

高市和發產業園區土地銷售率破9成，總投資金額從原先預估的175億元，激增213％，成長到548億元。園區服務中心29日落成啟用，市長韓國瑜親臨主持揭牌儀式，承諾市府會與企業共同打拚，找目標、創環境，而不少局處首長及市政顧問也現身力挺，鞏固領導中心意味濃厚。

韓國瑜致詞提到，新冠疫情改變了世界環境，像是美國失業人口3000多萬，數字相當怵目驚心，但高市府願意與企業保證，一定跟著大家並肩，解決各種可能的困難，也會提供暖心、貼心服務。

韓國瑜表示，如果把地圖稍微旋轉，會發現高雄至亞洲各國約莫3小時航程即可抵達，只要市政團隊找好目標，全力來衝，高雄的未來充滿機會，如果過於守舊觀念，「水災來了，隨便寫個報告，交差了事，就不容易進步」。

經發局長伏和中指出，園區產一用地去年全數完銷、只租不售用地則出租逾9成，目前進駐廠商共86家，年度總營業額預估將超過972億元、提供就業機會1萬816人，對高雄提供重大經濟貢獻及效益。

和發產業園區服務中心主任李玉文指出，該中心為地上3層鋼筋混凝土綠建築，提供洽公服務外，引進商業生活機能的支援服務，如金融機構、郵局、店鋪或餐廳等，更將規劃學術研發、洽商空間、青創基地等多元服務。

(中時 )