在新北市開公司的男子陳萬庭愛上劉姓男員工，不滿劉男要求分手，竟在奶茶摻毒迷昏劉男，再開槍殺人。新北地檢署後來發給劉男父親137萬餘元犯罪被害補償金，再向陳男求償這筆錢，但高等法院認為已罹於時效，判檢方敗訴。

陳男與劉男2014年同住新北市新莊區，後來劉男與他人交往要搬走，陳男心有不甘，2016年2月28日晚間，趁2人一起投宿汽車旅館時，在奶茶中摻入大量安非他命，待劉男喝了昏迷，再持槍朝劉男太陽穴射擊，事後再報警騙稱劉男自殺。

高等法院更二驟今年4月30日依殺人罪判陳男14年徒刑，全案上訴最高法院審理中；劉男父親向檢方申請犯罪被害補償金，新北地檢署被害人補償審議委員會決定補償137萬4271元，再依《犯罪被害人保護法》如數向陳男求償。

檢方原向新北地院聲請支付命令，新北地院以無管轄權為由退回，檢方再改向基隆地院聲請，但遭駁回。

檢方提起上訴，高院認為，檢方支付補償金時間點是2016年11月21日，求償權應自該日起算2年，於2018年11月21日完成，但檢方遲至2018年11月28日才向基隆地院聲請支付命令，顯已罹於時效，因此駁回上訴，全案確定。

(中時 )