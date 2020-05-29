花蓮台九線287K至292K（大禹至玉里）道路拓寬工程現正進行用地協議價購階段，但補償金額出現歧見，立委傅崐萁服務處接獲請託協調，折衷每平方公尺2300元補償，公路總局未正面回應，通知「強制徵收」，里民斥「鴨霸」，將抗議，服務處處長陳文卿希望公路總局再召開價購補償說明會，莫讓鄉親權益受損。

陳文卿表示，玉里鎮長蔡秋龍、副議長潘月霞請託，台九線287K至292K（大禹至玉里）道路拓寬工程補償金遲遲未獲共識，服務處邀集蘇花公路改善工程處副處長馬錫鈞等人一同協調。

公路總局原規劃每平方公尺2100元價購補償，地方居民則盼以每平方公尺2500元補償，折衷2300元，公路總局同意評估。未料公路總局以礙於工程已在近日決標，重瓣土地取得價購恐影響工程進度，要賠償決標廠商為由拒絕，引起里民不滿。

公路總局告知，務必於6月4日至玉里地政事務所辦理同意以每平方公尺2100元價購，否則屆時將強制辦理徵收，陳文卿認為，分明罔顧民意、強徵民產疑慮。服務處已要求工程處於6月4日再次召開價購補償說明會，協助里民進行用地價購協調。地方里長也透露，不排除舉布條抗議公路「鴨霸」。

(中時 )