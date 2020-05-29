台達化（1309）29日舉辦法說會。台達化表示，今年營運最大挑戰還是來自新冠肺炎對需求端的干擾。有鑑原料SM因新增產能大舉開出，增添報價壓力，將以提高現貨採購比重，搭配續推產銷極大化，力保利差盈餘能量。

另外，台達化於去年4月考量將天津廠關閉，主要考量是因為當地建築市場萎縮、以及對環保管制加劇，目前沒有恢復生產計畫。

台達化大陸天津廠EPS年產14萬噸，目前暫處停止生產狀態，以減緩虧損包袱；中山廠EPS年產18萬噸。台灣林園廠ABS/SAN年產12.5萬噸；前鎮廠EPS年產6萬噸；GPS/IPS產能10萬噸。至於曲面印刷廠年能200,000 JIG；玻璃棉廠產能為1萬噸。

台達化指出，去年美中貿易戰衝擊整體市場，5月、8月11月等陸續加大課徵的範圍、稅率，第三季起原料SM就自高點回落，報價明顯滑落。產品ABS、GPS因積極執行產銷極大化，出貨量齊步成長，搭配庫存管理平均僅9天水準，讓營運收益表現得以持穩推進。

展望今年，衝擊市場最大的就是新冠肺炎，儘管各國已逐步解封，對市場信心有恢復作用，催化近期油價、塑化報價觸底反彈，其中，ABS利差也明顯提振，惟美中關係惡化將是密切追蹤焦點。

大陸SM今年新增產能約555萬噸，對採購成本管控相對有利。ABS、GPS因大陸新增產能相對有限，各約42萬噸、62萬噸，首季ABS、PS都維持8成開工率。

此外，大陸發起「一盔一帶」的安全守護行動，初期確實有推進買氣，但目前已轉趨緩和，後續將在關心政策執行力度，第2季ABS還是會全產全銷。

(工商 )