王俊凱被拍到現身北京機場時，助理抱著4個餐盒，疑似打包飛機餐引起熱議。(圖/ 摘自微博)

大陸偶像團體TFBOYS出道後人氣不減，3名成員在不同領域也都有好表現，其中隊長王俊凱一舉一動都特別受關注，無論是生活瑣事或是考大學，近日更被拍到現身北京機場時，助理抱著4個餐盒，疑似打包飛機餐引起熱議；但王俊凱不是窮才這樣做，早在17歲那年身價就超過11億元，闖進大陸90後富豪榜。

日前王俊凱在北京機場被拍到，看起來很匆忙要趕下一個工作，有網友注意到在他身後的助理，手中抱著4個餐盒，推敲是搭機後順便帶走的飛機餐；知情人士說那餐盒裡面是麵包，推測王俊凱是不想浪費食物，所以讓助理帶著以備不時之需，但他身為人氣偶像卻打包飛機餐讓大眾很意外。

而王俊凱節儉個性是從小養出來的，因為他不是來自富裕家庭，爸爸是開計程車、媽媽是理髮廳阿姨，家裡還有長輩重病需要人照顧；但今年20歲的王俊凱，在17歲那年就被選進「大陸90後富豪榜」，當時他才出道3年，靠著代言、片酬和通告費等，身價就有人民幣2.48億元(約新台幣11.5億元)。不過，他從沒有因為賺大錢後就變得奢侈，依然保有最初的個性。

(中時電子報)