衛福部長陳時中（右）29日到桃園永安漁港，和桃園市長鄭文燦（左）捏手工魚丸，象徵台灣防疫完勝。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中29日到桃園永安漁港參觀，除了享受在地美食，也和桃園市長鄭文燦一起製作手工魚丸，象徵「台灣完勝」。被問到各縣市爭相邀請陳時中介紹景點？陳笑稱，這是「不務正業」，但建議大家在台灣多走走。

陳時中說，過去沒來過永安漁港，不過台灣是寶島，物產、人文豐富，鼓勵大家在台灣多旅遊。他笑說，台灣人就是這樣，大家都想要出國，不過台灣也沒走很透。陳時中也呼籲，這段時間，出國不方便，呼籲大家把出國玩的精神，放在台灣玩。

被問到這陣子跟導遊一樣，各縣市爭相邀約，他說，這是「不務正業」，但大家盛情難卻，也建議遊客在台灣多走走。他說，雖然行程多，但也不會覺得累，如吃到手工魚丸就很棒。

此外陳時中也到啟翔輕金屬科技參加「感謝民間企業捐贈防疫篩檢站記者會」，該防疫篩檢站由啟翔輕金屬科技股份有限公司、濾能股份有限公司、伊莫諾家居股份有限公司共同開發防疫篩檢站，還有負壓功能，將捐贈給桃園醫院新屋分院、國軍桃園總醫院、榮民總醫院桃園分院，提供更好的篩檢效果。

(中時 )