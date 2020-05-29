CNN cameraman arrested with Producer (Omar Jimenez) 影音取自YouTube/Paradise Date，若被刪除請見諒

黑人男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)用膝蓋壓脖子長達8分鐘，導致佛洛伊德窒息送醫不治，引發民眾暴動，包圍警局甚至放火砸車，總統川普也下令全力鎮壓暴徒。離譜的是，一名CNN黑人記者希門尼斯(Omar Jimenez)在現場連線報導，報到一半竟直接被警察上手銬逮捕，就算希門尼斯出示記者證也沒用，引發軒然大波。

沙文無視佛洛伊德求救，堅持用膝蓋壓制佛洛伊德脖子長達8分鐘，導致佛洛伊德窒息而死，引法美國民眾憤慨，雖然事發後明尼蘇達市長也緊急開除包括沙文在內執法的4名員警，但依舊止不住民眾怒火。民眾紛紛包圍警局抗議，也肉搜出沙文住家潑漆，並在門口噴上「殺人兇手就住在這」等字樣。

眼見暴動越演越烈，甚至有人趁機縱火，川普下令全力鎮壓「暴徒」，卻沒想到CNN記者希門尼斯現場報導到一半，當場被警察上銬逮捕，讓電視機前面的觀眾全都傻眼，加上希門尼斯也是一名黑人，更讓人引發遐想。

(中時電子報)