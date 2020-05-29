大樹農會嚴選玉荷包，預計熱銷150公噸。（大樹農會提供／柯宗緯高雄傳真）

大樹農會奔走立院行銷推廣爭取訂單。（大樹農會提供／柯宗緯高雄傳真）

大樹農會透過東森電視進行全國行銷提高玉荷包能見度及訂單。（大樹農會提供／柯宗緯高雄傳真）

大樹農會總幹事張清榮長年的嚴選堅持品質，擦亮「世界級吃的珍珠-大樹玉荷包」金字招牌。（大樹農會提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄攔河堰水源地好山好水孕育出的大樹玉荷果，果型如荷包、果肉如玉、皮薄香甜欲滴，加上大樹農會總幹事張清榮長年的嚴選堅持品質，擦亮「世界級吃的珍珠-大樹玉荷包」金字招牌，最近是玉荷包荔枝盛產期，農會、高雄物產館及東森購物等通路大熱賣，十分搶手。

高雄市荔枝種植面3100多公頃其中以玉荷包為大宗，超過7成7，不論種植面積、產量與品質都是全國第一。玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、皮薄、果肉Q而結實，受到國內外消費者喜愛，是水果內外銷的常勝軍。

張清榮本身也是玉荷包果農，連任六屆大樹農會總幹事，為打響「大樹玉荷包」農產名號，任內23年來可說是奉獻給玉荷包，嚴選玉荷包出貨，只出產期的頭2／3，產期末尾1／3則作冰品等加工，維持品質，並以刀子嘴守護玉荷包價格，堅持hold住價格原則，力抗果蟲從中剝削農民利潤，打響農產名號。

張清榮這次高雄因梅雨鋒面豪雨不斷，果農紛紛連忙搶收送農會倉庫，張清榮卻放下自己玉荷包田不管，不眠不休到農會督導並協助收倉、包裝趕出貨等事宜，令果農相當感動。

為迎接大樹玉荷包季節的來臨，張清榮也南征北討積極行銷推廣，5月下旬率大樹區農會北上在立法院舉辦「世界級吃的珍珠-大樹玉荷包」聯合推薦記者會，宣告今年大樹玉荷包已開賣外，也展露一手大樹玉荷包的正餐饗宴，展示玉荷包壽司等創意料理，宣告大樹玉荷包不只是餐後水果，也是酷夏限時正餐，邀請全國民眾共襄盛舉品嘗這個高雄季節限時美味。

日前立法院長游錫堃 、行政院副院長陳其邁及農委會主委陳吉仲立法委員邱議瑩相挺加持下，讓玉荷包銷售熱氣一躍直上，一時為農會湧進大批訂單，加上原有的實體及虛擬通路，讓大樹王荷包一時變得十分搶手。

張清榮表示，6月初前是玉荷包最佳品鮮期，從大樹農會今年更將分級粒裝再精進，四大內盒禮盒，讓玉荷包保鮮更長久風味更佳，高雄大樹玉荷包栽種面積達1900公頃，居全國之冠，每年產季約在5月底至6月中旬，果實皮薄、肉厚、汁甜、籽小，果肉呈白色半透明狀，滋味甜中帶點酸味、令人回味無窮，因此受到國內外消費者的喜愛，建立大樹「玉荷包的故鄉」美譽。

他說，憑藉攔河堰的調節讓大樹有充足的好水可以灌溉農作，進而蘊育出高品質的農產作物，玉荷包品質天生高人一等加上加上農民技術的精進，更造就來自大樹最佳品質的玉荷包荔枝、香甜多汁、風味獨特，大樹農會的堅持品管並掛保證，奠定大樹玉荷包品牌優勢，成為送禮自用兩相宜的當季鮮果聖品。

張清榮指出，玉荷包產期僅約兩周，是國人入夏時分的專屬美味，攔河堰的整治成功，更是奠定大樹好山好水好地方的基礎，加上政府從種植源頭監控農藥殘留，讓民眾買得安心、吃的放心，請大家把握時機，品嚐節令限定好滋味。玉荷包的產季短短二星期，想嚐鮮的民眾快撥電話07-6565101，洽大樹區農會，動作要快，不然就要再等一年。

張清榮表示，從去年9月開始，經過常大半年的開發，大樹玉荷包將分級粒裝再精進，結合冷鏈保鮮技術及四大內盒包裝禮盒，讓玉荷包保鮮更長久風味更佳。

至於今年經手銷售量，張清榮估算，大樹農會今年銷售推廣步調布局全台，全面橫縱聯繫行銷推廣玉荷包的力道一波接一波，會保握短短二周的黃金生產期，預計大樹農會經手銷售推廣出去的玉荷包至少150公噸。

(中時 )