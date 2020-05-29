經濟部統計處公布最新統計，受惠於企業研發力道持續穩定增加，2018年我國研發經費占GDP比率為3.36％，居世界第3，僅次於以色列4.94％、南韓4.53％。

統計處指出，我國企業部門研發產業集中度高，主要集中在電腦電子及光學產品業，占整體的73.6％，環顧亞洲南韓也以同樣集中在電腦電子及光學產品，占比達51.9％，而日本以汽車業研發投入居首位，占26.1％。

不過相關統計是2018年的數據，統計處副處長王淑娟說，由於要與各國比較，資料收集就需等待，目前拿到數據是OECD在今年2月所公布的最新數據，在與我國資料比對。而2019年開始出現中美貿易戰，相信研發投入會更多。

王淑娟解釋，台商回台最多的業別為電子業相關，其中就讓電腦電子產品及光學產品業連動最大，因此相對研發會有更多需求在台投入，預計會一直延續到今年（2020）。近幾個月外銷訂單、工業生產持續暢旺，就有連帶關係。

值得注意的是，近幾個月積體電路行業接單成長，王淑娟說，這與過去企業投入先進製程有緊密關聯，並且帶動相關供應鏈連帶改善製程。

統計處說，2018年我國與WIPO技術領域，分別以「半導體」及「數位通訊」居首：我國發明專利在「半導體」、「光學」領域占比排名分別為第1、4名，而在WIPO占比排名分別為第10、9名，顯示我國在這些領域具有相對優勢。在WIPO高居第1的「數位通訊」領域，在我國排名第5。

(工商 )