公主遊輪今（29日）宣布，由於台灣和相鄰國家的遊輪禁令政策，以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪將全數取消盛世公主號（Majestic Princess）8月自基隆出發之行程，航次包括8月5日、8月8日、8月13日、8月16日、8月20日及8月23日出發之6個航次，而相關的退費相關事宜，旅客可洽原報名旅行社；而這也是公主遊輪今年在台原定3月至8月行程中的最後一波行程，如今取消後，公主遊輪今年目前在台已無任何航次。

公主遊輪台灣行銷總監陳欣德表示：「我們很遺憾地宣布，公主遊輪取消盛世公主號臺灣8月行程，代表今年臺灣母港航季也因此取消，造成忠實顧客的失落與難過，我們深感歉意。公主遊輪會竭力確保賓客及工作人員的健康、安全與福祉。我們也期待雨過天晴後，2021年於基隆港重新啟航，再次同遊大海，享受難忘的公主假期。」

(中時 )