高雄樹德家商參加天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽，觀光科航空特色專班在各語言廣播詞項目成績亮眼，共摘下1金4銀4銅，更在競賽中融入防疫洗手舞增添可看度，創意十足。也展現參賽選手對航空業的至高熱忱，期待能成為未來的「專業空服人員」。

樹德家商觀光科一直以來都是各項競賽的常勝軍，繼去年拿下中英文廣播詞競賽奪下雙料冠軍後，今年再度以堅強實力示眾，此次競賽評分標準著重於廣播詞內容、語言表達、流暢度和情境表現，對手來自全國，各個都不容小覷，但樹德家商依舊以超高水準擊敗對手，捧回亮麗成績單。

榮獲中文組冠軍的王旻萱表示，她在國中時成績並不理想，懷著對航空業的興趣，夢想成為空姐，精挑細選後就讀樹德家商航空服務班，為了準備此次比賽，歷經反覆練習、糾正發音及在最嚴格的儀態訓練下，不負苦心得到中文組第1名。

拿下英文組第2名的梁雅涵表示，小時候英文並非強項，每次成績都只有及格邊緣，後來成績進步後才逐漸發現英文的有趣，進而愛上英文，現在空閒時也會自我加強，但要精通一門語言真的不容易，這次為了比賽也經歷許多困難，幸虧老師的陪同與支持，才能奪下佳績。

(中時 )