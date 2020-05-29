35年前轟動台南新營的F-5E戰鬥機與中興號教練機相撞爆炸事件，當地人記憶猶新，其中彈出機外掉落在新營區新東國中操場的飛官許德英，29日回到新東國中，與當年救命恩人體育老師湯立新、校護蘇瑞菊再度相見，3人心情都十分激動。

65歲的許德英29日受邀到新東國中演講，以「換個跑道再起飛」為題，分享他大難不死，歷經波折重新找到人生跑道的故事。他說，「只要有奮戰到底的決心，人生就可以再起飛，沒有人可以擋得住你。」許德英現在投入飛安研究，寫文章督促政府單位重視飛行安全。

1985年12月17日，時任空軍少校分隊長的許德英架著F-5E戰鬥機進行訓練，任務結束返航時，被一架穿雲而出的中興號撞上，中興號上兩名飛官當場殉職，許德英彈出機外飄落在新東國中操場，被當時在操場上課的湯立新救起急救，再由軍方轉送台北三軍總醫院做進一步救治。

湯立新說，當他聽到空中有爆炸聲，抬頭見許德英掛在降落傘下飄到操場上空，而且血都滴到他身上。湯立新怕許德英撞到足球門，立刻上前抱住他，這時許德英已不省人事，臉上都是血，左腿從膝蓋下只剩一層皮。

蘇瑞菊說，失事前就聽到飛機在空中盤旋很久，她被通知後拿著急救包趕快衝過去，當時他們都以為許德英可能凶多吉少，很難活下來，沒想到許德英奇蹟生還，2年後出院時曾到學校表達感謝，學校師生才知道他奇蹟生還。

許德英獲救後身受重傷，昏迷1個多月，左腳被切除，開了14次刀才撿回一命。一開始他還無法接受事實，在妻子、醫生鼓勵下，走出絕望，開始努力復健，現在穿上義肢，還成了運動健將。

許德英29日回到新東國中演講，以自身經歷鼓勵新東國中學子。湯立新、蘇瑞菊也特別回學校與他相聚，3人在台上相擁，心情激動萬分。

(中時 )