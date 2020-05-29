台中市交通局長葉昭甫29日表示，為優化擴增城鄉候車亭，公車招呼站將納入設計。（盧金足攝）

台中市候車亭目前共700多座，一年大概施工改善70多座，原中縣約6成，原中市占4成，盡速拉近城鄉比例。（盧金足攝）

台中市打造美觀又好用的候車亭，屋頂還可作為太陽能發電，強化大眾運輸整體服務品質。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

候車亭提供公車族遮風避雨的空間，更是城市風景之一，但藍綠議員29日都質疑，原中市的「水噹噹」，原中縣有的搭鐵皮屋，大甲、大安、外埔三區候車亭，占整體比例僅4％，交通局表示，全市已設置733座候車亭，市府將依城鄉不同環境條件，將公車招呼站納入候車亭設計，持續擴增優化。

市議員李麗華表示，梅雨季節又到，大雨連綿下不停，狂風驟雨說來就來，台中市區較多騎樓店面，但屯區許多站牌附近卻無遮風避雨之地，常常看到長輩或學生在等車時吹風淋雨，讓人相當不捨。

她希望市府體恤市民，在屯區廣設候車亭，縮短城鄉差距，讓大台中市民在搭公車時更安全便利。

市議員張瀞分、陳政顯、李榮鴻、蘇柏興等人指出，鼓勵民眾搭公車，候車環境要先做好，台中為直轄市出現破舊克難候車亭，很沒面子，為何有的五星級，有的搭鐵皮？

交通局長葉昭甫說，市府積極投入資源，爭取中央補助設置候車亭，截至5月已設置733座候車亭，為提供偏鄉良好候車環境，均衡區域發展，重新檢討候車亭形式，並參考鄰近縣市候車亭設計，將偏鄉地區公車招呼站現地條件納入候車亭設計考量，維護民眾搭車權益。

葉昭甫強調，台中1年大約可興建70多座，以1座35萬經費加速改善，其實以數據分析，原中縣與中市的興建候車亭比例為6比4，原中縣的候車亭興建比重多於原中市，原中縣並未被邊緣化。

(中時 )