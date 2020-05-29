大法官今天宣示通姦罪違憲，即刻生效，讓通姦罪除罪化，被質疑通姦者完全不用負責任，民進黨立委鄭運鵬在臉書表示，如果不是立法委員，他也不會知道除罪化是指刑事責任，民事賠償另判，用淺顯易懂的10個字解釋，就是「偷吃不用關、賠錢洗門風」。

司法院大法官認為，通姦罪對性自主權及隱私的干預程度及所致的不利益，實屬重大，況且通姦罪刑事失效，也可以改由民事訴訟來維護家庭婚關係；至於通姦配偶撤回告訴不及於相姦者，造成差別待遇也違反平等權，也同樣違憲失效。

對此，民眾黨團總召賴香伶表示，現有法律造成訴訟刑事案件對女性比較不利，釋憲回應婦女團體提出性平平等的質疑，今天的結果基於社會近程，她予以支持；至於後續如果需要修法，民眾黨願意提出相關版本處理。

時代力量黨團總召邱顯智說，本來通姦罪容易造成一個報復工具，支持除罪化的方向，因為感情的事情，不是透過刑罰就可以去達成保護目的，如果有侵害配偶權狀況，可以回到民法處理。

(中時 )