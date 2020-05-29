新冠肺炎疫情持續近半年，為獎勵積極付出的第一線人員，包括醫事人員、清潔工等，衛福部醫事司今公布團體績效獎金發放原則，提供藥局、診所、醫院3萬到2000萬元不等的獎勵，其中6成必須分配給工作人員，領錢之前必須提供分配計劃，醫事司將在6月以後陸續發放獎金。

醫事司司長石崇良表示，隨著疫情告一段落，將依據各界的防疫投入，給予績效獎金，這次的發放對象分為醫院、診所、藥局及衛生所，依照不同的工作項目予以發放，其中6成必須分配給第一線工作人員，包括醫事人員、行政人員、清潔人員等。

以醫院來說，可以申請的獎金有4種。首先，1月至5月疫情期間沒有群聚的醫院，可依一般病床床數規模，發給150萬至500萬元，49床以下150萬元、50床以上99床以下200萬元、100以上199床以下300萬元、200床以上499床以下400萬元、500床以上500萬元；其次，亦可按照收治的住院病例數（含疑似個案及肺炎個案），給予最高500萬元；

另外，醫院若屬於應變醫院或隔離醫院，且配合辦理防疫工作，表現優良者，可獲得最高500萬元；至於配合辦理防疫工作，如集中檢疫所、機場檢疫、通訊診療、指定機構檢驗數量等，表現優良者，可得到最高500萬元。石崇良表示，醫院若符合4項獎勵的條件，最高可得2000萬，以發生院內感染的北部醫院來說，第1項的獎勵就無法取得，等於少領500萬元。

診所方面（含衛生所），可得到的獎勵有3種。2月至4月疫情期間，當月開診天數達20天以上者，每家每月1可得萬元；若收治的腹瀉、呼吸道症狀病人較多，可依收治人次佔就診總人次百分比，按月發給1萬至3萬元，30％至45％可得1萬元、逾45％至75％可得2萬元、逾75％則可得3萬元；若配合直轄市、縣(市)衛生局辦理通訊診療，另可得1萬元。石崇良表示，診所最少可得3萬元，最多則可得到13萬元。

至於配合銷售實名制口罩藥局的獎勵（含衛生所），則依銷售實名制口罩累積總天數給予獎勵，20天至50天可得5000元、51天至75天可得1萬元、76天至100天可得2萬元、逾100天則可得3萬元。

石崇良表示，醫事司將在6月開始陸續發放獎勵，醫院、診所、藥局、衛生所不需進行申請，政府會主動告知，但在領取獎勵前，必須呈上分配計劃書，說明得到獎勵後要如何分給第一線工作人員。

(中時 )