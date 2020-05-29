今年中職各隊阻殺率相較往年都下滑，主戰捕手中富邦悍將林宥穎阻殺率3成64已算是最佳，他談到今年的確跑者都更積極跑壘，這和起跑時機息息相關，而相較跑者是主動方，捕手是被動者，只能待命準備刺殺。

今年中職各隊平均阻殺率僅2成54，在抓不到跑者的情況下，各隊快腿更不斷挑戰盜壘，尤其以陳晨威盜壘成功14次最多，林宥穎認為阻殺率下降不只有捕手問題，「大家盜壘積極，對於投手更多研究有關，殺不到也有很多原因，投手被抓到時機、動作大，野手觸擊比較慢等等。」

林宥穎提到，捕手在接到球之後傳到二壘，在2秒內是不錯的數據，「盜投手壘就是被抓到時機，跑者提早起跑幾乎沒機會抓到，捕手接到球時已經完全沒機會了。捕手就做好投球加快、投準，跑者有沒有抓到無法決定，只能在球還沒出手前做好該做的。」

今年樂天桃猿「快腿」陳晨威在壘間破壞力驚人，只要他上壘就有很大機會「開盜」，不過林宥穎認為捕手是被動者，不該為了要抓盜壘而改變配球，「直球和變化球一定會有時間差距，直球反應時間比較快，但我配球時不會思考這些問題，只會想著配球為球隊是好的，捕手是被動者，不會為了要殺跑者而吊球、投直球等等。」

林宥穎以不變應萬變，他認為很難兼顧專注當下配球對付打者，同時又要堤防跑者，「很難兩邊都顧好，先做好該做的事情，不然配球反而更容易被抓到，不會為了要抓到盜壘就考慮誰在壘上要多配直球，因為也不見得殺的到。」

(中時 )