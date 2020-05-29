司法院大法官今（29日）作出釋字第791號「通姦罪及撤回告訴之效力案」解釋，刑法第239條正式走入歷史。通姦除罪化確定通過後，知名律師「黑心律師」發布976字心得，回想起當年多次抓姦的場景與內幕，更吐出驚人之語：姦夫淫婦成為受益最大者！

自稱「黑心律師」的楊律師在通姦罪除罪後不久，在臉書上透露過往曾數度和徵信社合作「抓姦」的回憶。他表示「剛當律師時，我常半夜跟著徵信社破門而入抓姦，拆散別人又有錢賺，全台灣幾乎都抓過了。」令楊律師訝異的是，他原本以為都是男方外遇居多，事實上「老公通姦的比例只比老婆出牆略高一些而已。」

說到抓姦，楊律師說，徵信社會收2種費用，第一個是「跟監跟拍的費用」，真的要抓姦時，就找律師報警，隨後，姦夫淫婦就會先到警局談和解，若能談成，徵信社直接抽3-5成佣金，這才是他們最主要的收入來源。

楊律師指出，早期徵信社經理真的賺很大！沒有底薪，業績前段的光獎金就月入破百萬。不過在今天通姦除罪化後，徵信社就只剩下跟監跟拍的收入了，他預測這1、2個月內徵信社產業會大縮水，很多浪子回頭的業者搞不好會就此「重操舊業」也說不定。

至於通姦除罪化的最大受益者，楊律師指出，「警察、檢察官、刑庭法官、書記官」受益最大，因為案件量減少；而「姦夫淫婦」也會受益，因為沒有刑責了後，就會在警局內簽下高達百萬元的和解書，民事賠償的費用又很低，對於有錢人來說，根本就是「零錢」而已。另外，對正宮而言，拿到的「分手費」，在扣掉律師、判決費用後，也寥寥可幾。

楊律師表示，通姦除罪化的結果其實是有好有壞，但目前「壞的部分」討論度很少，希望未來能提高侵權行為所造成損害賠償的，提高「行情」才能讓通姦除罪化的壞處盡量減少。

(中時電子報)