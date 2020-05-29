台灣留學生在新加坡表現優異，吸引新加坡公私立大學爭相前來台灣招攬優秀人才，共同辦理新加坡留遊學聯合展會，今年甚至大手筆祭出最高新台幣200萬元的獎學金，向台灣學生招手！

值得一提的是，為配合台灣防疫重點，主辦單位啟動線上說明會模式，即日起只要掃瞄活動QRCODE，即可預約6/6～6/12為期一週的新加坡留遊學展說明會場次，第一時間了解各校升學資訊及相關經驗分享，並將在台灣重點中學舉辦全班公播，讓學生在校就能掌握新加坡留遊學資訊。

負責新加坡留學在台事務的富蘭克林國際教育機構執行長梁斐文表示，很多家長都希望孩子早些接觸國際化，培養生活自理及獨立思考能力，相對於台灣某些大學教育的由你玩四年,在新加坡搭上大眾運輸就至少會聽到六、七種不同的語言，加上英語為官方語言，更加讓孩子在國際環境下學習，成為搶手的國際人才。也因此，近幾年來新加坡一直為出國留學的首選。

新加坡留學展今年邁入第四屆，台灣學生在新加坡表現不輸給其他國家學生，使得新加坡在地的國際學校均熱衷到台灣來進行招生，加上通過當地教育體系後可取得美國、英國及澳洲國立大學及名校學位，讓求學期間獲得最完整的國際教育及機會。

梁斐文表示，本屆因應疫情首次採取線上的方式，不論使用手機、平板、電腦，只要掃瞄QRCODE即可報名線上說明會，還可透過LINE搜尋fiegedu取得一對一的專人解說。

(工商 )