「Transple旅眾網路平臺」業者黃歆舟揪人團購高鐵團體票，打65折後價差達500多元，黃男再加價100元作業費售出，被交通部認定販售「黃牛票」，依《鐵路法》裁罰1萬1605元。黃男不服提告，台北地院今判他勝訴免罰，可上訴。

判決指出，黃男2015年建置「Transple旅眾網路平臺」，在平台上揪團購買高鐵台北站至左營站的「30人以上團體優惠之高鐵車票」，1張原價1630元，65折優惠價只要1055元，黃男再加收揪團行政費20元及郵寄費80元，以1155元賣給訂票民眾，若民眾採面交，則當面退還郵寄費。

交通部查獲9位民眾透過該平台購買11張車票，認定黃男違反《鐵路法》第65-1條規定，裁處1倍罰鍰共1萬1605元，黃男不服，向行政院提起訴願遭駁，再向北院提起行政訴訟。

北院認為，《鐵路法》第65條修法理由所指的「鐵路黃牛」，是為管制不法獲利的黃牛壟斷車票、擾亂交通秩序的損害公眾利益行為，不包括代購車票者，就算代購人與買票人間有約定報酬或手續費等，只要符合社會大眾所認知的必要費用，即不符處罰要件。

北院指出，黃男在平台刊登購買高鐵團體票的訊息，屬於「要約引誘」，在買票人報名並支付費用後，黃男再以自己名義向高鐵購票，黃男並不取得高鐵票的「終局所有權」，與買票人間成立的是民法576條規定的「行紀契約」。

此外，揪團行政費20元及代寄費用80元，買票人不認為有何不妥，法官認為均屬一般合理的費用，而非黃男加價出售車票的不法獲利，與「鐵路黃牛」要件不符，故認定交通部裁罰不當，判撤罰。

(中時 )