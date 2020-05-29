蘇貞昌讓任後的各種政策、政績宣傳圖，讓宅神看到眼花撩亂，直呼好震撼 (圖／朱學恒臉書)

蘇貞昌接任行政院長後，其戰鬥風格常與在野黨立委發生衝突，卻也獲得民進黨與支持者肯定，加上與衛福部長陳時中一同防疫成效佳，更是獲得許多民心，但紓困案引發的亂象也引起不少人質疑。「宅神」朱學恒昨天(28日)在臉書貼出一張密密麻麻的「拼圖」，一共56張，全都是蘇貞昌宣揚政策與政績的圖片，讓朱學恒直呼好震撼。

朱學恒在臉書PO圖後，直說「這張圖好震撼，到底是誰幫他收集的，還有他是不是對自己的臉跟頭有某種迷戀所以要不停地作圖作圖作圖」。

網友紛紛表示：「只有4個字可形容：好大喜功」、「施政若有像這P圖用心就好...」、「猛一看以為是韓國瑜」、「有在追蹤就知道，他們小編超拼命...」、「風格都一樣，應該同一位工讀生做的」、「側翼粉專很猛的，半小時就能出一張圖」、「怎麼少了一張拿掃把打解放軍的」、「史上最會做圖的行政院長」、「堪比家樂福的DM」。

(中時電子報)