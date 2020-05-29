刑事局偵查第七大隊29日獲報，有人在臉書惡意散布台灣黑警在台北車站抬走香港難民的不實訊息案件，警方調查，臉書帳號「Chi Ying Leung」、「Nancy Leung」、「Siu Ted Ted」、「Ken Lee」、「Zhi San Gao」及「Ming So」，分別在「香港漢奸活動觀察小組2.0」、「香港突發事件爆料區」等臉書社團，盜用前年9月25日北市捷運警察隊演習逮捕壓制人犯的照片，佯稱是「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，企圖以移花接木手法誤導讀者，製造台灣警察暴力逮捕無辜難民的假象。

警方查出，多數貼文均由虛設帳號所為，且從使用者帳號的用字遣詞，研判貼文者應為大陸廣東籍或香港人士；散布不實訊息的臉書帳號，個人資訊多顯示現居或來自香港，動態貼文用語如「好多你既同事都係大陸架」、「吾好搞啦」、「睇下面圖」等，均為廣東話用語，且帳號大頭照片多於今年5月上傳，又幾乎未發布任何動態，研判都是5月後成立的虛設帳號。

另依據台灣事實查核中心第487號查證報告，已證實貼文照片事件為北市捷運警察隊的模擬演練，由媒體所拍攝。另照片中警察制服為舊款，而北市捷運警察隊早已於去年4月更換制服，故照片顯非近期事件。

(中時 )