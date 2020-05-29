大昌證券傳出監察人因採購問題要求查帳遭阻擋一事，引起外界關注，公司29日則提出五點聲明回應，強調指控與事實不符，並認為此舉涉及經營權爭端，侵害公司全體股東及員工利益。

大昌證發布聲明首先指出，本公司證券經紀系統轉換是經過董事會決議通過，且監察人黃炳嘉及監察人黃望高（黃炳嘉之父）均有列席其中。

此外，本公司證券經紀系統轉換的付款單據，也經黃望高簽核通過始付款予廠商。因此，監察人黃炳嘉稱相關資料及花費完全未經過董事會認證等，明顯與事實不符，並已有誤導投資大眾的情況。

第二、本公司業已依法配合監察人黃炳嘉行使查核權，並提出諸多財務、業務文件供監察人查閱、抄錄，監察人黃炳嘉指控本公司阻礙查帳，為曲解事實以汙衊本公司。

三、監察人黃炳嘉前曾行文本公司，表明行使監察人業務查核權意旨，隻字未提本公司有何採購弊端須待釐清，卻特意於媒體接受採訪並散布不實資訊，監察人黃炳嘉以不實資訊亂放話的舉動，已重大影響證券市場交易秩序。

四、日前獲悉宏遠證券欲介入本公司經營權，豈料，監察人黃炳嘉為查核文件所委託的張姓及朱姓會計師，竟是負責簽證宏遠證年報的安永聯合會計事務所會計師。

其中，張姓會計師更是負責簽證會計師，則監察人黃炳嘉委託宏遠證券簽證會計事務所會計師，有藉查核、閱覽本公司財務業務文件之名，欲行窺探本公司營業機密資料之實，將嚴重侵害公司全體股東及員工利益。

因此，為保障本公司股東及員工，本公司請監察人暨其委託律師、會計師行使業務查核權應簽署保密協議，實有其正當性與必要性。

五、依照公司法第218條規定，監察人僅得委託律師及會計師協助查核文件，然監察人黃炳嘉竟偕同多名不具會計師、律師身分且來路不明之人，查閱、抄錄、閱覽本公司財務、業務等機密文件，監察人黃炳嘉違法行使監察人查核權之情，彰彰明甚。且誣指阻礙查帳云云，企圖形塑不利本公司的輿論，孰是孰非，社會自有公斷。

(工商 )