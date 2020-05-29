來思達（8066）29日舉行股東常會，會中通過去年財報及盈餘分配案，決議每股配息6元。來思達表示，去年受到中美貿易戰影響，除已與工廠重新議價外，並將部分中國產能轉移至東南亞，今年則將持續開發俄羅斯、印度等新興市場，分散風險，且因應新冠肺炎疫情衝擊，已積極轉向電商與客製化通路走，以擴大市場版圖。

來思達去年受到中美貿易戰關稅與供應鏈變化所致，營收與獲利雙雙衰退，合併營收72.7億元，淨利2.66億、EPS 6.88元，股東會通過配息每股6元。而隨著大陸地區、越南及馬來西亞供應鏈生產逐漸恢復正常，在北美陸續解封下，來思達預期下半年會比較好。

來思達第一季獲利創下2013年第三季以來新低，合併營收為12.56億元，年減19.01％，毛利率為13.14％，稅後小賺58萬元，每股盈餘為0.02元；累計前4月營收為14.32億元，年減33.82％。來思達表示，今年除原有市場繼續發展外，更著重於新興市場的開發，看好俄羅斯、印度等人口眾多的經濟大國對平價家具的需求，將尋找當地專業家具廠商策略合資，期能盡速融入當地文化，並迅速有效的增進在地能見度，提升營業額及市占率。

在市場佈局方面，目前美國、加拿大及中南美洲地區銷售占來思達營收達一半以上，為降低單一地區營運風險，來思達近幾年積極拓展歐洲（英國等）、非洲和中東市場，原本公司今年佈局重心在俄羅斯及印度，受到疫情影響，今年先以俄羅斯市場開發為主，期未來美國地區佔營收比重降至50％以下。

(工商 )