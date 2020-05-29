COVID-19新冠肺炎持續衝擊全球，為因應各國對防疫和復工所需個人防護設備需求持續高漲，外貿協會即時辦理「COVID-19復工商機，個人防護及體溫監控線上產品發表會」，邀集豪紳、中衛、台灣舒潔、興采、亞迪電子及愛微科共6家台灣防護產品及體溫監控廠商，向全球超過180位買主展示台灣抗疫產品的供應及創新能量。

貿協指出，28日這場線上產品發表會，吸引年營業額60億美元的大型日商集團、英國手術服及手術罩大廠Guardian Surgical、德國PPE專業經銷商Kroschke、澳洲Pioneer Medical等多家知名買主共同參與。

台灣即將於6月1日解除口罩出口管制，此次發表的口罩產品格外受到買主關注，知名大廠中衛、台灣舒潔除了展現優異品質的醫療手術口罩，也同時介紹具香氛、抗UV、高過濾效果等多樣化創新產品，讓全球買主了解到台灣生產的口罩，不僅僅是防疫重要物資，更可成為人類生活必需用品或流行配件；吸引德、菲、泰等許多苦等已久的買主洽詢採購交期資訊。

而台灣高品質的防護衣亦獲英、日、泰、菲律賓及奈及利亞等多國買主青睞詢問；防護衣國家隊成員之一的興采實業，多年投入研發創新紡織材料，改善防護衣脆弱、易拉扯破損的缺點，即使遇到病患掙扎、昏迷等情形，仍能提供堅韌防護力。而豪紳為國內防護衣原料及成衣供應大廠，此次展示可重複使用材質的防護衣，承受至少75次的滅菌及水洗，亦可改善醫護人員防護設備供應不足之窘境，性價比高且相當實用。

此外，體溫監控科技為一大特色，亞迪電子在疫情爆發初期便參與「Taiwan can help」計畫，捐贈體溫攝影機給15個邦交國，其熱像體溫顯示儀具非接觸式、可同時進行多目標溫測追蹤及高溫警報通知，亦可結合AI人臉辨識技術進行人員流動監測，特別受到波蘭、保加利亞等中東歐國家買主的關注。

愛微科所研發全球最小的體溫監控貼片，結合雲端與數據傳輸技術，可進行遠端、即時及連續性地紀錄與監控，將可廣泛於醫院與居家進行防疫應用，已出貨至武漢和南京醫療院所協助防疫，目前已累積超過10萬套的訂單，現場吸引包括日本、波蘭及印度買主表達合作興趣。

(工商 )