新冠肺炎疫情已經有逐漸緩和的趨勢，各縣市政府也紛紛搶食後疫情時代國內旅遊經濟的大餅。議員謝明源、陳淑華、蕭隆澤、邱素貞29日在議會聯合質詢指出，交通部觀光局為振興國旅，將規劃安心旅遊方案，預估將帶動500萬人旅遊商機，創造觀光效益190億元。但只看到市府在7月份舉辦購物節活動，卻沒看到其他任何因應疫情推出的振興旅遊方案，抨擊市府根本是消極被動。要求觀光局盡快與經發局合作，研擬振興旅遊方案。

謝明源表示，後疫情時期，因為出國旅遊仍受限制，國內旅遊經濟將成各縣市搶食的大餅，後疫情時期的觀光經濟如何在安全防疫的原則下，做到「樂活防疫，安心旅遊」。

交通部觀光局為振興國旅，將規劃安心旅遊方案，預估將帶動500萬人旅遊商機，創造觀光效益190億元，預計7月上路，台中又能從500萬人旅遊商機搶食到多少？

邱素貞說，疫情重創各行業，政府採取紓困政策後，面臨振興經濟的壓力，許多縣市長，使出渾身解術，邀請中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中前往參訪，5星級市長中，不論桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等人，都抓住機會行銷在地農特產品，希望刺激買氣。

邱素貞說，陳時中預定31日來台中東區產業故事館，以及北區一中商區參訪，希望觀旅局做好行銷台中美食與伴手禮的準備，把握機會，振興地方經濟。

市府觀旅局長林筱淇表示，在疫情期間，市府持續推展觀光，領先其他縣市，3月份推出安心旅宿認證、4月份推出消費券，觀旅局還規劃，每月山海屯都分區精彩遊程推薦，結合旅宿及觀光產業優惠，吸引民眾到中市住宿消費觀光。

現階段台中觀光振興計畫已完備，例如配合今年台中購物節，觀旅局與旅行業者合作擴大行銷，每週都有購物專車從外縣市送客至台中消費，更將在6月初正式推出一連串觀光振興措施。另台中購物節是市府各局處一起努力的大型活動，目前最大獎品正在招募，待有結果會正式對外公布。

(中時 )