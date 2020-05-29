議員吳韋達在議會質詢農地違建蘊藏著危險，一直說要輔導，輔導當是2016年5月20日以前，之後若放著孳生，怎麼也輔導不完。（吳敏菁攝）

彰化縣環保聯盟和地球公民基金會檢舉從2016年5月20日以後的彰化縣農地違章建築已經上百件。（吳敏菁攝）

大火燒不盡，去年彰化發生15件工廠大火。（吳韋達提供／彰化傳真）

去年8月彰化縣埔心鄉橡膠工廠大火，廢煙落塵讓人心驚，農民是最大受害者。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣產出一款「火大米」讓人心驚！去年8月凌晨，彰化埔心鄉橡膠工廠大火，廢煙落塵與灌救廢水流入周圍農田，地球公民基金會擔心汙染米流入餐桌，集資收購包裝「火大米」，議員吳韋達指出，這沒人敢吃的米在喚起省思，但彰化拆除違章工廠卻原地踏步。

近來立委、各縣市首長都收到地球公民寄送的「火大米」，成分是「農人滿滿的擔憂、稻米、汙染」，希望喚起落實新增建即報即拆，重新檢討違章工廠相關法規。

吳韋達指出，這包原產地彰化縣埔心鄉，違章農地工廠旁的「火大米」對彰化縣是很糟糕的行銷。違章工廠大火不是特例，各縣市都有，台中大雅去年10月犧牲兩名消防弟兄，但台中市加快拆除腳步，去年10月至今年4月拆除428件，彰化縣農地蓋工廠，就只配合中央拆8件，「別人辦得到，為什麼彰化辦不到」。

吳韋達指出，農地違章工廠，釀成汙染，讓救災困難，大型消防車開不進去，更不見得有消防栓，卻一切歸給歷史共業、要輔導，《工廠輔導法》是過了，但輔導立案是2016年5月20日以前就存在的未登記工廠，之後若仍放著孳生，怎麼也輔導不完啊？

地球公民基金會吳其融表示，違章工廠像怪獸肆虐農地，這次寄送的火大米，違章工廠大火過後，協助農民，集資收購1.5分農地包裝製作，喚起違章工廠危害的省思。總和彰化環保聯盟的檢舉數量，從2016年以後，農地增建上百件，居各縣市之冠，卻只拆8件。

建設處表示，「違章工廠」不是法定名詞，必須處理是違章建築，違章工廠是違章建築和未登記工廠兩個管理系統，而違建下場只有拆一途，無論在農地或都市，只是編列拆除經費有限，只能從具公共危險性排序先後，至今拆除幾件還待統計。

(中時 )