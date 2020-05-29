隨著時代的演變，台灣在近期內做出了兩項對於社會影響重大的釋憲案，包含釋字748號的同性婚姻及今日(29日)最新出爐的791號通姦除罪化，後者更是一舉推翻18年前釋字554號的通姦未違憲宣告，直言依據法律位階原則，個人性自主權應該凌駕婚姻忠誠義務之上，更沒有憲法23條比例原則的是用！

所謂的婚姻與家庭，伴隨而來的就是各種權利義務，民法上更保障婚姻一夫一妻制的忠誠守貞義務，今日大法官認為個人基本人權應該凌駕於婚姻制度保障之上，是否有理相對不論，但很明顯的是，社會及法律並沒有準備好面對這樣的衝擊。

一統徵信社呼籲：「立法者應該有相關的配套措施出爐才能夠宣告立即失效，畢竟這攸關於民法配偶權的保障，蒐證的必要性原則，台灣是法治社會，應該用法律去引導社會的思維，如果只是基於基本人權而廢除婚姻制度中重要的忠誠義務，社會並不知道如何去面對，就是因為對於配偶權保障的相關配套並沒有伴隨出爐。」

贊成通姦除罪化者喜歡用通姦除罪是民主進步的象徵，更以亞洲除回教國家外台灣是唯一有通姦罪的國家來論述台灣的民主不夠進步，但卻無視人權大國美國仍有各州仍保有通姦罪，這樣的論述明顯不合理，難道要說美國不夠重視基本人權？

婚姻家庭是社會組成的一個基本結構，不能因為基本人權就無視家庭制度的重大義務，通姦除罪化勢必會造成家庭制度的衝擊，影響社會安定，更甚者會影響許多人的思維錯亂，誤以為政府在鼓勵通姦！

通姦除罪化一般認為影響最大的產業就是徵信業者，一統徵信社對此表示：「我們機構已經走向專業，除一般的抓猴抓姦服務項目外，我們仍有許多商務徵信及國際案件等，所以對於我們機構的衝擊並不會太大。」

徵信社該如何面對通姦罪除罪？(圖/一統徵信社提供)

一統徵信社更表示：「這同時也是徵信業者的轉淚點，不夠專業的業者勢必會被這個時代的趨勢所淘汰，本機構原本就不斷的提升徵信的專業，所以對於通姦除罪化後的蒐證方式我們並不擔心，也同時更了解如何保障委託人權益，替委託人爭取最大的利益，從現在起，徵信社的專業重要性就會被凸顯出來，未來誰夠專業，誰就能永續經營下去！」

(中時電子報)