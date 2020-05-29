中職今年「打高投低」狀況嚴重，全壘打數不斷創新高，球迷也愛看打擊戰，因此打擊成績更會被外界所關注，不過富邦悍將林宥穎認為守備貢獻也相當重要，「我們希望捕手是去幫助投手、減少失分，拿下冠軍這才是重點。」

今年林宥穎從開季以來打擊狀況就不佳，目前打擊率僅1成52，不過阻殺率在各隊主戰捕手來看數字最好，高達3成64，比聯盟平均2成54高不少。林宥穎認為，台灣球迷相當喜歡看打擊戰，不過同時也有很多人喜歡看三振，「三振不單單只有投手，捕手也有支援，捕手將分數守下有時比打下分數更重要，如果能攻守俱佳當然好，但很難有兩者兼顧的球員。」

林宥穎拿美式足球、NBA舉例，很多運動都有分攻擊球員、防守球員，棒球也是如此，「比賽內容中也有好的出局，包含消耗投手球數、幫助跑者推進、觸擊，這些事不會叫中心打者做，其實捕手的守備這塊很難被看到，我不知道我做得好不好，但我很努力做，好不好就給大家評斷。」

林宥穎提到其實他也知道外界對他有些批評，認為他「打擊數據才1成多就是爛」，不過他認為在這打擊聯盟情況下是觀念不同，「如果我打了4成但阻殺率1成，一定沒有球迷說什麼，但如果我打擊率1成但阻殺率5成，大家會覺得你怎麼這樣子。」林宥穎強調，他專注在守備上，想辦法幫助投手，不過打擊部分也持續在調整，希望能有所改善。

(中時 )