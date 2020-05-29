連鎖餐飲集團豆府（2752）股東會改選董事，吳柏勳續任董事長，另三位董事為總經理吳孟哲、副總經理林育立與蕭智元，3席獨董林家振、呂堂榮與藍志忠與上屆相同。

豆府董事會並通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息5.2元、配股0.3元，合計派利5.5元。

展望後市，豆府將三管齊下擴充企業規模，1.持續以多品牌策略深耕韓式料理市場，目前已計畫推出中高端韓式燒肉新品牌「姜滿堂」。2.積極建立會員制度、並逐步擴大外送市場，3.採異業合作結盟知名品牌共拓商機。吳柏勳並表示，豆府亦計畫往海外市場發展打國際盃。

目前豆府集團旗下餐飲品牌有：涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房，以及代理引進的越南料理品牌飛機河粉。看好東南亞庶民美食在台後市潛力，豆府亦將持續代理引進非韓系餐飲品牌入台。

今年第一季雖新冠肺炎疫情衝擊觀光餐旅市場，但豆府受惠展店效益，今年前4月累計合併營收4.59億元，年增9.02％。首季歸屬母公司稅後淨利0.36億元，季增達18.42％、年增達44.08％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.7元。

隨國內疫情趨緩，外食餐飲市場自5月下旬開始回溫，豆府各品牌來客數亦開始增加，公司已開始重啟下半年展店拓點計畫並開始進行選點與商圈評估作業，期能在後疫情時代推升動能。

(工商 )