隨著疫情緩和，餐廳開始出現用餐人潮，台中星享道飯店一樓「道咖啡」為迎接盛夏的到來，端出6道東、西式美食，搶食逢甲商圈的餐飲商機！星享道表示，配合多家信用卡優惠，可享平日（周一至周五）95折，用餐免費停車。

酷暑食慾不振，西餐主廚蕭凱澤首推清爽可口的「低溫舒肥雞胸紅藜麥沙拉」，高纖的栗子地瓜、軟嫩的雞胸肉、爽口的紅藜麥沙拉和擁有健康油脂的堅果，還有新鮮蔬菜搭配清爽胡麻醬，吃起來無負擔卻有飽足感。

另一道招牌「鹽烤挪威鮭魚」，將挪威鮭魚薄鹽現烤，搭配季節時蔬與薯塊，搭配18號麵包新鮮出爐的各式麵包，口感豐富、無負擔料理。

此外，經典「波隆那肉醬義大利麵」，以芹菜、洋蔥、紅蘿蔔與豬絞肉、牛絞肉一同拌炒，加入茄汁慢燉，有著蔬菜單純的輕甜，拌入彈牙的麵條，熟悉又經典的好味道。

喜歡中式料理的朋友，有「巴蜀川味擔擔麵」與每月狂賣千碗的明星商品「滿漢牛肉麵」可選擇。其中，滿漢牛肉麵走田園蔬果風味，湯底喝起來清爽順口、口齒留香；牛肉則選用美國牛腱，小火慢煮4小時，牛肉燉滷至Q彈滑嫩且不膩口！

最有名的大阪吐司「生吐司」也在星享道酒店18號麵包登場，生吐司就是希望如生巧克力一樣、在嘴裡劃開的濕潤口感得名。連吐司邊都要鬆軟的生吐司，除了進口小麥粉加上乳製品，生成最高級的生吐司。

(工商 )