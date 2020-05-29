疫情趨緩，各項活動逐步恢復舉辦，台北城市科技大學昨舉辦「2020全國大觀盃導覽解說設計競賽」全國總決賽，參賽隊伍來自全台高中職暨大專院校128支隊伍、400名多選手參賽，最終由崑山科技大學奪得大專外語組特金，也是大會評審團首獎。

今年比賽以交通部觀光局的「脊梁山脈旅遊」為題，以東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等3處轄區為範圍，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽，並分別設有外語、國語2組，外語組作品多元則有英、日、韓、西語等參賽作品。

崑山科技大學作品「THE RENDEZVOUS」奪得大專外語組特金獎，參賽隊員來自日本、瓜地馬拉、宏都拉斯，貝里斯學生聯合組隊，影片使用流利英語、西班牙語以及日語介紹北海岸、平溪、九份風光，職業水準的影片拍攝剪輯和美麗的北海岸象鼻岩空拍，讓評審團留下留下深刻印象，得到一致讚許。

其他大獎包括金甌女中奪得高中外語組雙特金，頭城家商奪高中國語組金牌，景文科技大學獲得大專國語組特金，台北城市科技大學獲得大專國語組金牌。

崑山科大隊長、日籍學生當真花戀表式，自己對旅遊有興趣，選擇到台灣念旅遊系，透過此次經驗不但讓他更了解台灣的歷史演變和文化，還藉此認識台灣美麗風景，很開心在台灣求學留下美好回憶。

城市科大觀光系教授李奇嶽表示，全國大觀盃賽事至今已經辦理8屆，特別感謝觀光局和128支隊伍的參與，比賽得獎作品接下來將於3個國家風景區管理處等社群及網站公開露出。

(中時 )