國內超過47天無本土病例，防疫措施逐步鬆綁，泰雅度假村爲安心旅遊行程踩線做準備，29日有160位旅行社同業到泰雅渡假村考察踩缐，透過觀光業從業人員演練如何在遊玩中遵守防疫規範，以達成旅遊安全目標，泰雅度假村表示，已做好準備，邀請遊客來泰雅感受最放鬆自然防疫的度假之旅。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，防疫期間入園及進入各營運場所，服務人員皆會主動量測額溫及噴酒精消毒，確保入園旅客健康及讓其他旅客安心，餐食的部分也改以套餐、便當、自助餐取代合菜，讓遊客也可以放心的用餐，若有住宿之團體，也將安排2 人1 室，且1 人1 床之房型，讓遊客入園不管是吃、喝、玩、樂、宿、購，都能安心。

李浩瑋接著表示，因疫情的發生，泰雅渡假村幾乎是無遊客的狀態，不過園區也利用這段時間進行環境維護及保養，服務人員也每日進行防疫訓練，並依照SOP流程進行環境清潔消毒，再針對體驗遊程、美食、表演、溫泉等休憩體驗做品質提升，泰雅渡假村對於防疫旅遊已經做好準備了。

160位旅行社同業首先體驗原民文化活動、並在生態導覽員解說下漫步在登山步道中享受芬多精，隨後登上海拔500公尺的天空步道眺望山巒美景，全程遵守防疫規範，相信透過業者間交流，落實了防疫旅遊概念，也提升旅遊品質及服務品質。

(中時 )