民進黨台中市議員質疑中捷大舉進用北捷幫，中捷表示，北捷員工人數眾多且經驗豐富，人力市場中占較高延攬比例。（盧金足攝）

台中市議員陳政顯29日在質詢時表示，中捷現在只會花錢，不會賺錢，尤其「肥大官、瘦小吏」，員工中8萬元以上薪水近30人，領5萬到8萬的近300人，很多基層的領2、3萬元，造成正要營運前發生離職潮。中捷指出，台中捷運公司仍維持2017年成立時的薪資結構，落後同業及其他公營事業單位，為人才流失原因之一。

陳政顯說，中捷招募員工培訓兩年，可以進入情況時出現大量人員離職，招募問題難道不用檢討？為何正要用人才時，員工選擇離開。

對此，捷運表示，台中捷運綠線自5月25日起開始穩定性測試，測試通過後將進入初、履勘及通車營運，為能進行穩定性測試，該公司2月起，比照營運規模進用所需人力，人員經訓練、檢定合格後，才能投入線上工作。

但這期間部分人員因考取薪資更高的工作，或報到後對工作認知有落差或無法勝任等原因，以致有人員流動情形，中捷說，已自公開招募備取名單進用補足所需人力。

對議員質疑薪資是否養肥貓？台中捷運公司強調，從業人員編制及薪給標準，參考公營捷運同業訂定，用人策略秉持用人精準、費用撙節的原則，今年控留10％預算員額暫不執行，以節約用人費用。

此外，近年公營捷運同業陸續配合政府公務人員加薪政策及基本工資調整而調整薪資結構，僅台中捷運公司維持2017年成立時的薪資結構，落後同業及其他公營事業單位，為人才流失原因之一。

市議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、李天生、張家銨等人關心中捷主管級職缺派任人員經驗與背景為何？台中捷運公司表示，中捷公司2017年成立至今僅4年，是國內籌備期最短的捷運公司，捷運綠線將於今年底通車，中捷公司用人唯才，人才延攬首要考量是專業能力，特別自國內軌道同業公司延攬專業人才，借重軌道同業經驗。目前三級主管以上職缺約六成已派任，其中四成具北捷經驗，四成具桃捷、高捷、高鐵等軌道同業經驗，盼借重其經驗，提升營運績效。

(中時 )