2020廣場藝術節」，連續4周末在中山堂戶外廣場演出，更邀請全台21組包含朱宗慶打擊樂團、采風樂坊等知名藝文團隊，回到舞台表演。（北市文化局提供／游念育台北傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，北市府為協助藝文團體重返舞台，積極籌畫藝文振興，台北市立國樂團與台北市立交響樂團29日聯手推出「2020廣場藝術節」，連續4周末在中山堂戶外廣場演出，更邀請全台21組包含朱宗慶打擊樂團、采風樂坊等知名藝文團隊，回到舞台表演。

藝文團隊在疫情期間排練，等待演出機會，北市文化局在疫情趨緩下，向中央爭取開放場館限制，率先推出補貼票房場租減免措施，除「2020廣場藝術節」外，6月5日也將由台北市立交響樂團在兩廳院演出「樂聖風情日」，1000張門票開賣就銷售一空，中央疫情指揮中心6月7日起大規模生活解封，文化局也將陸續推出各項藝文活動。

台北市長柯文哲指出，台北市立交響樂團和台北市立國樂團是非常重要的藝文團體，在疫情期間也曾舉辦直播演出，獲得大家的好評。台北市也將實施藝文「復甦321」，其中包含「補助放寬」、「彈性放寬」和「活動形式放寬」以及2項優惠，「門票」和「場地」租金優惠，表演場地從7月開始租金減半持續6個月。柯還說，藝文活動也將有單一窗口，來方便市民聯繫，盼市民的生活能夠早日恢復正常生活。

北市文化局指出，藝文活動也將依「防疫新生活運動」規範，落實所有防疫措施，「2020廣場藝術節」節目及演出團體訊息，也將公告在北市文化局官網https：／／www.culture.gov.taipei／。

(中時 )