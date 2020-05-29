員吳韋達在議會質詢農地違建蘊藏著危險。（吳敏菁攝）

火大米敢吃嗎？（吳韋達提供／吳敏菁彰化傳真）

去年彰化縣發生15起工廠大火，數量之多，讓人心驚，地目不符衍生汙染讓人看不下去，問題恐不在政策，2016年5月20日後「即報即拆」明確，卻在無力執行，牽涉到經費不足、民意關說，彰化縣1年僅編列100萬元拆除經費，讓人傻眼「歷史共業千秋萬代」。

地目不符未登記工廠在工廠輔導法通過後，得到解套，是歷史產物，工業用地不足，企業要生存都是事實，GOOGLE地圖，綠油油農地一塊又一塊鐵皮建築孳生，卻讓人擔憂蠶食無止盡。

面對議員炮火、環團檢舉再檢舉，建設處無奈，農地插柱子、搭鐵皮就一定是工廠嗎？更多搖搖欲墜招牌等，有即刻釀成公安違章需搶先處理。

建設處指出，行政院去年核定「拆除農地上新增違規工廠行動方案」，彰化縣配合中央在2018、2019年間拆除8間，就花掉600多萬元，1年編列100萬元經費能執行有限。

現實確實不容易，但要防杜農地上再蓋龐然建築管道當也不少，包括議員吳韋達建議，一旦新增件，從空拍地圖馬上查得到，需跨局處合作。工廠輔導法第4章28條也指出，主管機關對於2016年5月20日以後新增之未登記工廠，應停止供電、供水及拆除。

再者，鐵皮建築沒重大汙染也不像官員說的那麼「不急」，明明是農地，龐然大物阻擋了鄰旁農地日照，影響別人收成，更有當倉庫，承租再承租，作為堆置廢棄物的犯罪手法再前，又怎能視而不見。

(中時 )