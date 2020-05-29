儘管中美關係因香港問題緊張情勢升高，但因全球經濟陸續解封帶動資金湧向風險性資產，美元短線賣相不佳連連走貶，周五兌歐元再貶0.5％，並失守1.11美元支撐，創2個月新低，追蹤兌6大對手貨幣的美元指數更下探2個半月最低。

周五歐洲匯市盤，美元兌歐元跌破1.11美元，來到1.1132美元，重貶0.5％，創3月27日以來新低，美元兌歐元已連跌4天，累計大跌逾2％。美元兌日圓則因避險資金搶進日圓而下跌，盤中最低來到107.09日圓，貶幅也達0.5％。

主要貨幣中又以英鎊最為弱勢，由於與歐盟的貿易談判無明顯進展，加上市場盛傳英國也可能實施負利率，英鎊盤中一度失守1.23美元，來到1.2298美元，貶0.2％。

追蹤美元兌6大對手貨幣表現的美元指數下探至98.14，創3月16日以來的新低，跌幅達0.3％。

歐元本周最大利多為歐盟執委會通過7,500億歐元的復甦基金，投資人認為此舉有利加速歐元區經濟脫離衰退走向復甦。

Monex Europe外匯分析師哈維（Simon Harvey）表示，「復甦基金一案最後能否在6月歐盟領袖峰會過關，市場還是存有質疑的聲音，不過短線影響匯市走向的最大因素還在於市場風險氛圍。」

此外，針對大陸通過港版國安法草案加強掌控香港一事，美國總統川普定於周五舉行記者會，市場高度關注美方是否有明確的反制措施。

新加坡銀行貨幣策略師沈茂雄指出，「我認為市場還是擔心情勢會升高到更加緊張的地步，如果川普執意要動用到貿易關稅，那就會造成明顯的衝擊。」

三菱日聯銀行全球市場研究部門主管內田也表示，「現階段市場的氛圍是樂觀看待經濟復甦，但我預料此一氛圍將漸漸遭中美關係緊張情勢所取代，到時候資金又將從風險性資產撤出，並轉入日圓與美元。」

(工商 )