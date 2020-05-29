五月天將31日舉辦「突然好想見到你」Mayday live in the sky線上演唱會，在5月的最後一天，邀所有粉絲在每個城市、每個時區，全球同步共赴「五月之約」，讓久等的歌迷又驚又喜，引起熱論。不過網路盛傳，五月天開唱的場地在台北小巨蛋旁的戶外台北田徑場。

對此，網友表示日前目擊五月天、工作人員在台北田徑場搭台、彩排，照片中，看得出來這次雖是線上演唱會，但在現場的舞台、燈光、音響等，打造的規格一切都比照五月天以往的大型演唱會，絲毫不馬虎，不過一曝光後，五迷呼籲大家不要去打擾五月天，並把照片移除。五月天所屬相信音樂僅回應：「在彩排中，謝謝關心。」

五月天自2006年開始，每年都在香港開唱，與香港歌迷有著「五月之約」，今年卻因新冠肺炎疫情肆虐全球，五月天取消原定的5月香港演唱會。而五月天心心念念想見全球歌迷，因此精心籌備該線上演唱會，如同五月天瑪莎說：「說再多的話，寫再多的字，都比不上陪你們一起唱幾首歌。」

這也是出道23年的五月天，首度舉辦戶外線上的零觀眾演唱會，意義非凡，即使隔著螢幕，希望粉絲像親臨五月天演唱會，一同揮舞藍色螢光棒，享受演唱會。

(中時 )