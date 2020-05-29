考試院與監察院，猶如政治版的核四。民進黨一天到晚嚷著廢掉，但打從2千年首次執政喊到今天，一面由自家立委提案修憲五權變三權，一面又由總統府打著「進步招牌」繼續提名試委名單，就像要用電卻又不要核電。思想的巨人，行動的侏儒，沽名釣譽的憲改鬧劇，要演到何時？

約莫從1990年代開始，台灣就出現廢除考、監的聲音，這是老問題，不是新發明。但其實要或不要，只在執政者的一念之間。

因為，兩院委員的員額，是規定在各單位組織法，無須觸及修憲；若要玩真的，大可先由立院提案修法將員額歸零，展現置之死地而後生態度，屆時修憲訴諸公民複決，號召力當然更高。

儘管考、監會暫時真空，但聰明的民進黨，如果可以為了討黨產變出「黨產會」，為了撲殺政敵可以生出「促轉會」，遊走違憲邊緣還能裝沒事，難道還會怕找不到暫時性的折衷辦法來承接考、監業務？

所以，面對考、監，民進黨到底是好討厭還是好喜歡？還是嘴巴說不要，身體卻很老實？

不可諱言，監察院是沒牙齒的老虎，考試院與人事總處又像疊床架屋的冗機關，即便不廢，也該優化。問題是，面對孫中山創建的五權憲法，兩院常被評為尾大不掉的盲腸，民進黨更總是將之視為十惡不赦的威權遺址，一再惡意的先潑糞，再嫌臭，彷彿只要打倒他，更能自稱進步黨。

然而，在歷經兩次執政，喊打喊殺20多年，除了把考委從19人變9人，請問還動了哪根汗毛？還是說，「憲政改造」跟「台灣獨立」一樣，都是喊起來嚇死人、做出來笑死人的政治提款機？

灑狗血的戲，總是有個壞人不能死。五權憲法，儼然就是蔡政府憲改大戲的壞胚子，鼓勵大家丟石頭，但就是捨不得讓他走，就像昨天一邊修憲砍人、一邊提名補人，劇情之矛盾，比鬼片還懸疑。這場自導自演的獨角戲，請繼續看下去。

(中時 )