通姦罪失效 政院：尊重憲法法庭宣示但不代表可被容許 20:012020/05/29 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院回應憲法法庭宣告通姦罪失效(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 憲法法庭宣示釋字第791號解釋，宣告通姦罪因違反比例原則等理由，違憲且立即失效，以及宣告《刑事訴訟法》第239條但書規定也因《刑法》第239條違憲，一併宣告違憲，立即失效。政院今天表達尊重，但強調並不代表通姦可被容許。 對此，行政院發言人丁怡銘表示，對大法官釋憲的結果予以尊重，但宣告通姦罪違憲無效，並不代表通姦行為是可以被容許，或是可以不用負法律責任的。 他說，通姦行為、破壞家庭與婚姻，通、相姦的行為人依照現行法律的規定，仍然是要負民事賠償責任，請民眾不要誤解。 (中時 ) #通姦罪 #違憲 #法庭 #行為 #通姦 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳菊和韓國瑜差別在哪？網友神回 - 政治 陳敏鳳：助韓「最大王牌」是他 - 政治 重返高雄「三山」街訪 網：看到眼眶紅 - 政治 韓國瑜出手救中海艦 海軍樂觀其成 - 政治 蔣萬安戰神上身逼問振興券「蘇律師」罕見被壓著打 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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