憲法法庭宣示釋字第791號解釋，宣告通姦罪因違反比例原則等理由，違憲且立即失效，以及宣告《刑事訴訟法》第239條但書規定也因《刑法》第239條違憲，一併宣告違憲，立即失效。政院今天表達尊重，但強調並不代表通姦可被容許。

對此，行政院發言人丁怡銘表示，對大法官釋憲的結果予以尊重，但宣告通姦罪違憲無效，並不代表通姦行為是可以被容許，或是可以不用負法律責任的。

他說，通姦行為、破壞家庭與婚姻，通、相姦的行為人依照現行法律的規定，仍然是要負民事賠償責任，請民眾不要誤解。

(中時 )