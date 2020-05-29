新冠肺炎雖然疫情似乎趨緩，但要真正擺脫疫情魔爪，仍需要疫苗與專門藥物。目前除美國開發的瑞德西韋外，台灣長庚醫院與長庚大學研究團隊，利用病毒株產生大量抗體，發現25種抗體可以有效打擊疾病，其中1種抗體中和性能到90%至98%。目前正在找廠商技轉研發，希望能盡早讓台灣人能使用藥物。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成表示，長庚結合大學與醫院多個團隊，希望能找到對抗新冠肺炎的藥物。藉由台灣病患提取病毒與世界交流資料，分離出25株抗體，當中1株中和病毒效果非常好，對抗病毒效率能有90至98%，非常有潛力當作未來開發成抗病毒血清的藥物，目前希望能找尋合作廠商。

長庚大學與長庚醫院組合團隊，找到25株抗體能對抗新冠肺炎病毒，當中有1株病毒的中和效率能有90%至98%。（圖／長庚醫院提供）

林口長庚紀念醫院兒童感染科黃冠穎醫師研究團隊，從人體體內找出對抗新冠病毒的全人源單株抗體，發現抗體具備中和病毒的能力，由長庚醫院暨長庚大學病毒團隊，以各種不同的免疫方法進行抗體效能驗證，包含免疫螢光染色、中和試驗法、病毒溶斑抑制中和試驗法。

研究團隊也對不同來源的新冠肺炎病毒株，包括武漢株、美國株、歐洲株、埃及株進行檢測，發現都具有相同中和效果，可以抑制病毒能力達90至98%，這樣的實驗結果已符合開發為治療產品的藥物條件。

研究團隊強調，由人體體內找出的單株抗體研發出抗體藥物，是精準醫療時代的重要進展，抗體藥物具有高度專一性，可專一辨識病毒並予以抑制或消滅，較不會影響正常的健康細胞，並可降低副作用的產生及大幅縮短藥物研發的時間。

另外，在今（28）日中央流行疫情指揮中心例行記者會上，有記者詢問指揮官陳時中，有關長庚團隊開發出抗新冠病毒的看法，陳時中回答，國內研究團隊朝向相關方向研究是對的，但藥品上市仍然需要食品藥物管理署認證，才能在國內開放使用。

長庚醫院暨長庚大學病毒團隊，右起依序為：黃冠穎醫師、施信如教授、黃瓊瑰博士。（圖／長庚醫院提供）

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(中時電子報)