台南市長黃偉哲今天視察北外環道路工程，要求如期如質完工。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

可望串聯台南地區交通運輸、產業經濟發展的台南都會區北外環道路，串起南科到台南都會核心區，是除了國道8號、台84線及台86線外，第4條更接近市中心東西向主要道路，建構四橫三縱的交通路網。工務局指出，北外環道路第三期（由新港社大道到台江大道）總工程經費49.75億元，長度約4.8公里，分東、西兩標施工，分別於2018年1月及8月開工，目前工程進度各約60％及55％，預計明年底前全部完工。

其中，北外環道路第一期工程(由高鐵橋下到新港社大道)已於2015年完工通車，延續第一期往西延伸，橫跨永康區及安南區的第三期工程，自2018年初開工，目前工程進度約60％，台南市長黃偉哲今天特地前往視察，要求如期如質完工，強調未來這項重大建設完成後，將打通交通瓶頸上的任督二脈。

工務局表示，北外環完成後能有效紓解台南科學園區先前長期對外交通壅塞問題，未來配合目前設計中之第二期及規劃中之第四期工程，橫跨新化區、新市區、永康區、安南區、北區及安平區等轄區，還可串聯臺南科技工業區、和順寮工業區、永康科技工業區、永康創意園區、高鐵台南站附近綠能科學城等產業重鎮地區，將有效串聯台南地區交通運輸及產業經濟發展。

北外環快速道路工程全長約14公里，總工程經費高達178.38億元，因工程規模龐大，分成四期計畫開闢。北外環第一期工程從台39線新化高鐵橋下至新市的南科聯絡道路段，已於104年完工通車，北外環第三期工程銜接南科聯絡道至台江大道路段，預計110年底前完工，北外環第二期工程及第四期工程分別銜接至台19線溪頂寮大橋及台17線觀海橋，目前都在設計中。

另外，市府也已經成功爭取台南都會區北外環銜接樹谷聯絡道、新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程，及北外環新增國道1號交流道等重大建設，樹谷園區聯絡道總經費15.1億元、新港社大道總經費2.5億元皆已納入生活圈建設計畫補助，而北外環新增國道1號交流道計畫經費約17.99億元也經交通部高速公路局審查同意。

未來，配合北外環第2、4期新建工程完成後，可大幅減少台南舊市區往返高速公路交通壅塞時間，強化台南地區交通運輸，並促進地方產業及觀光大大發展。

(中時 )